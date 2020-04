Das nach der Metallrente (inkl. Elektroindustrie) zweitgrößte Versorgungswerk, die Klinikrente, erhält eine neue Doppelspitze. Friedhelm Gieseler hat das Ruhestandsalter erreicht und zieht sich aus der ersten Reihe zurück.Zum 1.5. übernimmt Michael Rabes, der über 20 Jahre für die Swiss Life tätig war und ein Kenner der betrieblichen Altersversorgung (bAV) ist, das Ruder an der Seite von Hubertus Mund. Gieseler ist seit 2002 an der Spitze der Klinikrente und hat den Aufbau des Branchenversorgungswerks 18 Jahre lang geprägt. Er wird aber weiterhin an Bord bleiben und seine Erfahrungen einbringen, wie er uns berichtet. Damit werden sich die Kölner unter der neuen Doppelspitze den aktuellen Herausforderungen stellen. Das Gesundheitswesen, dazu gehört auch die Pflegebranche, ist ...

