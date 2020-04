Großartige News!: +100 Mio Umsatz pro Jahr mit neuer Technologie?!

Anzeige / Werbung

Stroh zu Gold spinnen, die Lizenz zum Geld drucken, Wein zu Wasser machen! - All das würde auf die Technologie passen, welche dieses Unternehmen nun perfektioniert und die in Zukunft eine der ertragreichsten Kühe im Cashcow-Stall werden könnte.

Mehrere Wochen werden die Aktionäre und meines Erachtens auch noch weitaus mehr Beobachter von Halo Labs (WKN: A2JB9L) schon beinahe gefoltert. Gespannt wartet man auf DAS Ereignis in der Firmengeschichte, das die Bewertung des gesamten Unternehmens rigoros umkrempeln sollte.

Auch wenn sich die Aktie zuletzt deutlich vom Tief entfernt hat, so kann man angesichts des tiefen Kurses und des niedrigen Börsenwertes kaum erahnen, dass Halo Labs (WKN: A2JB9L) wahrscheinlich schon in sehr kurzer Zeit der größte Cannabisproduzent der Welt sein könnte. Über 200 Hektar werden Halo Labs (WKN: A2JB9L) nach dem Abschluss der Bophelo-Biosciences-Übernahme für den Cannabisanbau zur Verfügung stehen. Aber es fehlt als letzter Baustein noch die Zustimmung der Zentralbank von Lesotho, WELCHE UNMITTELBAR ERWARTET WIRD!

Eine zweite Geschichte, die sich von Woche zu Woche immer mehr zu einem großen Standbein und zu einer künftigen Umsatz-Maschine entwickelt, ist eine eigene Erfindung von Halo: Der Superfilter, der aus Sonderabfall (Pestizid belastetes Cannabis Öl) reinstes (unabhängig getestetes) THC-Konzentrat erzeugt, das sich derzeit für zwischen 5.000 und 6.000 USD (7.000 - 8500 CAD) verkauft. Darum hat die am Freitag nachbörslich verlautbarte Meldung einen äußerst explosiven Charakter:

HALO LABS ANNOUNCES FIRST SALE OF DISTILLATE FROM SUPERFILTRATION

Halo Labs (WKN: A2JB9L) gibt bekannt, dass das Unternehmen den ersten Verkauf von Destillat, das mithilfe des firmeneigenen Superfilteration-Pilotprogramms in Cathedral City, Kalifornien, erzeugt wurde, abgewickelt hat.

Heute haben wir unseren ersten Verkauf von Massendestillat durchgeführt, das mithilfe unserer Superfilteration-Plattform gereinigt wurde. Das Destillat, welchem ein unabhängiges zertifiziertes Labor eine Reinheit von über 92% THC bescheinigt hat, wurde aus weggeworfenen Fetten und Wachsen hergestellt. CHAD KANNER, SENIOR VICE PRESIDENT OF BUSINESS DEVELOPMENT HALO LABS (WKN: A2JB9L )

Original aus der Pressemitteilung

Gleichzeitig verkündet Halo Labs (WKN: A2JB9L) die geplante Vergrößerung des wöchentlichen Durchsatzes auf 100 Liter.

NEWS-FAZIT:

Die Kunst, in der Lage zu sein, aus unverwertbarem Abfall im übertragenen Sinne "Gold" herzustellen, kann Halo Labs (WKN: A2JB9L) schon allein hieraus resultierend zu einem der ganz Großen der Branche machen. Auch die zugrundeliegenden Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Lag die Marge bis dato noch bei 23%, soll diese nun im 40er-Prozentbereich liegen (siehe Pressemitteilung).

Das Originalbild aus der News spricht eine Sprache, wie sie nicht deutlicher sein könnte. Die eingangs dieses Berichts verwendeten Vergleiche erscheinen mir daher sogar noch beinahe untertrieben.

Aber was noch viel wichtiger ist, ist die Möglichkeit der Berechnung des künftigen Umsatzes von Halo Labs (WKN: A2JB9L), der allein aus der Cannabis-Konzentrat-Reinigung in Kalifornien resultieren könnte; Bei 100 Liter Durchsatz pro Woche und einem angenommenen Verkaufspreis von 5.500 USD pro Liter wird Halo Labs bei Vollauslastung einen Umsatz von 2,2 Mio USD pro Monat oder 6,6 Mio. USD (9,3 Mio. CAD) pro Quartal erzielen - das ist ein Jahresumsatz von

Das Geschäft lässt sich an den beiden weiteren Standorten (Oregon, Nevada) ebenso skalieren = 111,6 Mio. CAD möglicher Jahresumsatz.

Und zu guter letzt beweist man nun auch, dass es sofort einen Markt für das Produkt von Halo Labs (WKN: A2JB9L) gibt, indem man unmittelbar den ersten Verkauf tätigt.

HALO LABS INC.*

WKN: A2JB9L TICKER: HALO

Kürzlich gab Halo Labs (WKN: A2JB9L) bekannt, dass man sich durch die Übernahme von Bophelo Biosciences zu einem der größten Cannabisunternehmen der Welt macht. Bophelo kann sich auf über 200 Hektar genehmigte Cannabis-Anbaufläche stützen. Ich habe tatsächlich nichts Größeres gefunden! Der Deal wurde formell unterzeichnet, die Zustimmung der Behörden in Kanada und Lesotho steht aber noch aus.

Halo Completes Signing of Definitive Agreement to Acquire Bophelo Biosciences

Größer als Canopy, größer als Aphria, größer als Aurora und auch größer als jedes andere Unternehmen, das ich kenne (und ich kenne sie fast alle). Sage und schreibe 205 Hektar stehen dem Unternehmen zur Verfügung. 205 Hektar, die über eine MILLIARDE Dollar im Jahr an Umsatz erzielen sollen, wobei der CEO bei der Berechnung sehr tiefgestapelt hat, denn es sind vielleicht sogar weitaus mehr.

Nach der Absegnung des Vertrags durch die Behörden und dem definitiven Abschluss der Übernahme ergibt sich ein faszinierendes Bild, das dem Anleger ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Es präsentiert sich ein Investitionsszenario, das jetzt viele tausend Prozent an Kursgewinnen ermöglichen kann.

HALO BESITZT MIT DER BOPHELO-ÜBERNAHME DANN ZUSÄTZLICH ZU DEN BEREITS VORHANDENEN ASSETS IN KALIFORNIEN, NEVADA UND OREGON:

Ein voll lizenziertes 5-Hektar großes Anbaugebiet , auf dem die Vorbereitungen für die Implementierung von fünf hochmodernen, jeweils ein Hektar großen Treibhäusern bereits getroffen wurden;

, auf dem die Vorbereitungen für die Implementierung von fünf hochmodernen, jeweils ein Hektar großen Treibhäusern bereits getroffen wurden; 200 Hektar konditionell zugelassene Freilandanbaufläche für den Massenanbau von medizinischem Cannabis;

für den Massenanbau von medizinischem Cannabis; Zugang zu reichlich Wasser, Strom und Arbeitskräften in einer sauberen, trockenen und sicheren Wachstumsumgebung mit durchschnittlich 200 Sonnentagen pro Jahr ;

in einer sauberen, trockenen und sicheren Wachstumsumgebung mit durchschnittlich ; Ein vollständig lizenziertes Exportgeschäft mit uneingeschränktem Zugang zu den europäischen, israelischen und australischen Cannabismärkten!

Zusammenfassend die Vorzüge des Cannabisanbaus in Lesotho: Die Bophelo Anbaufläche von über 200 Hektar befindet sich 70 Kilometer von der Hauptstadt Maseru entfernt und ist ein idealer Standort mit reichlich Arbeitskräften, freiem Wasser, flacher Landfläche und niedrigen Kriminalitätsraten. Das günstige Klima in großer Höhe und mit niedriger Luftfeuchtigkeit bietet saubere und biologische Anbaubedingungen in der unberührten Bergregion.

GEWINNMARGE:

Bedingt durch die sensationell guten Bedingungen und die niedrigen Personalkosten in Lesotho, die drei Ernten auch im Freiland pro Wachstumszyklus ermöglichen, rechnet Halo Labs mit einem Erzeugungspreis von 0,50 USD pro Gramm, der einem Handelspreis für die Zielgebiet von 5-8 USD gegenübersteht - Gewinnmarge 90% bis 94%.

CEO Sidhu rechnet in seinem Tweet mit nur 100 Hektar und nimmt einen konservativen Verkaufspreis von 2,50 USD pro Gramm her und kommt somit auf einen Jahresumsatz von 841 Mio. USD, was gleichbedeutend mit rund 1,1 Milliarden CAD ist.

[twitter]

The potential scale of Bophelo dwarfs our grow in Oregon, which we believe is the largest single site grow in the state. We expect a 3,364,000g yield per hectare based on Oregon results. At a $2.50 per gram sales price, potential sales could be $841,000,000. It's time for Africa. pic.twitter.com/kROKz0fHr4 - Kiran Sidhu (@kiransidhuCEO) November 12, 2019

[/twitter]

Hochrechnung basierend auf den Oregon-Erträgen

Nimmt man einen derzeit durchaus üblichen Marktpreis von 8 USD pro Gramm als Grundlage und die volle Fläche zur Berechnung her, so ergibt sich sogar ein möglicher Ertrag von 5,38 Mrd. USD (7,16 Mrd. CAD) BERECHNUNG AUTOR EXPORT: Halo Labs befindet sich in Verhandlungen mit europäischen, israelischen und australischen Abnehmern. Erste Exporte sind schon für das zweite Quartal 2020 angesetzt. LESOTHO FAKT: Lesotho ist ein Entwicklungsland und durch die internationale Staatengemeinschaft gegen Importzölle anderer Länder geschützt! US CANNABIS BUSINESS Halo Labs Inc. ist ein Marihuana-Verarbeiter mit Hauptsitz in Oregon (USA). Halo Labs hat in Oregon im Bereich der Öle und Konzentrate aus der Marihuanapflanze einen Marktanteil von über 20%. Das Unternehmen hat einen rasanten Wachstumskurs eingeschlagen, indem man nach Kalifornien und Nevada expandierte und auch den internationalen Markt ins Visier nimmt. UMSATZEXPLOSION 2020/2021 Nachdem man so überaus erfolgreich in Oregon agierte, beschloss das Management zu expandieren und das Fachwissen über die Cannabisöl- und Konzentrat-Extrahierung in Kalifornien und Nevada (und nun auch international in Lesotho einzusetzen), was eindrucksvoll gelingt, denn die ersten Quartale waren um 223% stärker als die des Vorjahres! WAS VERKAUFT HALO LABS IN USA? In Oregon erzeugt man Konzentrate aus der Cannabispflanze, die man verkauft und hat aber auch seine eigene Produktline auf den Markt gebracht. In Nevada ist man in der Zwischenzeit in 13 Cannabisverkaufsstellen präsent und verkauft dort drei Eigenmarken und eine in Lohnfertigung erzeugte Fremdmarke. In Kalifornien erzeugt man Cannabiskonzentrate für den Vertragspartner Falcon International und auch Eigenmarken, die in Kürze möglicherweise in bis zu 650 Geschäften stehen werden. Leaflink benannte die Halo Labs-Eigenmarken "Hush" und "Mo-Jave" als die "Biggest Brands" im Staat Oregon! BEWERTUNG UND FAZIT: Für mich ist Halo aufgrund der schon erzielten Umsätze und der hervorragenden Aussichten für das (Rest-) Jahr 2019 und 2020 absolut keine Zockeraktie und eines der risikoärmsten Papiere im Sektor! Speziell der Schritt auf das internationale Parkett durch die Übernahme von Bophelo Biosciences sorgt in meinen Augen für ein gewaltiges Blue Sky-Potential. Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie Kiran und seinem Team das Vertrauen schenken wollen, dass sie ihre Vision, ein Unternehmen zu formen, das in absehbarer Zeit über 800 Mio. USD Umsatz generieren wird, umsetzen können.

Ihr Helmut Pollinger

