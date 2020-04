Rubean AG: RUBEAN AG erhöht KapitalDGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Rubean AG: RUBEAN AG erhöht Kapital27.04.2020 / 09:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsRUBEAN AG erhöht Kapital- Öffentliches Angebot von 440.000 neuen Aktien beabsichtigt- Erhöhung des Grundkapitals im Verhältnis 2,75 zu eins- Ausgabekurs 5,00 Euro je AktieMünchen, den 27. April 2020 - Das Fintec-Unternehmen Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) erhöht sein Kapital zur Finanzierung des anstehenden kräftigen Wachstums. Nach Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin bietet das Unternehmen öffentlich den Bezug von 440.000 Aktien zum Bezugspreis von 5,00 Euro je Aktie an. Die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je 1,00 Euro entstammen genehmigtem Kapital. Mit Umsetzung der Kapitalmaßnahme wird sich das Grundkapital von RUBEAN im Verhältnis 2,75 zu eins auf 1,65 Mio. Euro erhöhen.Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Es beginnt am 4. Mai 2020 und läuft bis zum 18. Mai 2020. Das Bezugsverhältnis beträgt 11 alte zu 4 neuen Aktien. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Bezugsstelle ist die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München. Für die Abwicklung zuständig ist das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen.Mit den neuen Mitteln wird RUBEAN seine Kapazitäten ausbauen, um die großen Marktchancen für die gemeinsam mit der CCV Group BV, Arnheim (NL) entwickelte Bezahlakzeptanz-Lösung "PhonePOS" nutzen zu können. Es handelt sich um eine mobile App für kleinere Händler und Gewerbetreibende, die kontaktlose Kartenzahlungen auf Smartphones oder Tablets entgegennimmt, ohne dass ein zusätzliches Kartenlesegerät benötigt wird.Die Lösung wurde zwischenzeitlich durch die beiden weltweit führenden Kreditkartenorganisationen Mastercard (ISIN: US57636Q1040) und VISA (ISIN: US92826C8394) für Pilotprojekte freigegeben. Eine führende deutsche Finanzgruppe will ein solches Pilotprojekt in Kürze starten. RUBEAN verhandelt darüber hinaus europaweit mit weiteren Banken die Pilotierung des neuen Point-of-Sale Terminals in Form einer mobilen App.Über RubeanDie Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und der Schweiz. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40 presse@german-communications.com27.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1030091Ende der Mitteilung DGAP News-Service1030091 27.04.2020