Mein persönliches ETF-Portfolio ist weder sonderlich groß - es macht nur rund 4 % meines Gesamtportfolios aus, noch bespare ich es sonderlich lange - erst seit rund eineinhalb Jahren. Trotzdem: Kein schlechter Zeitpunkt, um ein kleines Zwischenfazit zu ziehen! Welcher meiner ETFs der beste war, was sich sonst noch so in meinem ETF-Portfolio tummelt und was ich an meiner ETF-Strategie jetzt anpassen werde, erfährst du, wenn du weiterliest. And the Winner is - Healthcare! Klarer Spitzenreiter in meinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...