Die heute von der Deutschen Bank vorab veröffentlichten Quartalszahlen zeigen ein gemischtes Bild. So spürt das größte deutsche Geldhaus bereits deutlich die Auswirkungen der Corona-Krise in seinem Geschäft und in der Bilanz: Privat- und Firmenkunden sind verunsichert, insbesondere bei Baufinanzierungen und Konsumentenkrediten herrscht...

Den vollständigen Artikel lesen ...