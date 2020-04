Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor allem der Einbruch des ifo-Index hat die Anleger an den Markt für deutsche Staatsanleihen zurückgebracht, so die Analysten der Nord LB.Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im April auf ein Rekordtief von 74,3 Punkten gesunken. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen seien wegen der zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen regelrecht abgestürzt. Nennenswerte sektorale Differenzierungen seien bereits jetzt fast nicht mehr möglich. Auf breiter Front sei die wirtschaftliche Aktivität in den vergangenen Wochen eingebrochen, teilweise gar ganz zum Erliegen gekommen. Trotz aller Prognoseschwierigkeiten bestätige sich, dass man sich inmitten der schärfsten konjunkturellen Krise seit dem zweiten Weltkrieg befinde. ...

