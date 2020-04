Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Auftragseingänge zeigten Ende letzter Woche, wie verheerend die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft sind, so die Analysten der Helaba.Das US-Repräsentantenhaus habe jüngst ein viertes Hilfspaket im Volumen von fast 500 Mrd. USD abgesegnet, um die Wirtschaft zu unterstützen. Als sicher angesehenen US-Titel würden tendenziell gefragt bleiben. Seit Mitte Februar sei die Rendite um gut 100 Basispunkte auf aktuell 0,60% gefallen. Die Zinsstrukturkurve versteile sich in den letzten zwei Monaten im Trend. Der 10/2J-Spread in den USA liege momentan bei 38 Basispunkten. (27.04.2020/alc/a/a) ...

