Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zur Finanzierung weiterer Staatsausgaben emittierten in der letzten Woche sowohl Spanien als auch Italien neue Anleihen, so die Experten von Union Investment.Beide Male sei das Interesse angesichts der vergleichsweisen hohen Rendite, die den Investoren geboten worden sei, sehr groß gewesen. Insgesamt habe sich das Ordervolumen jeweils auf mehr als 100 Milliarden Euro summiert. Beide Länder hätten einen attraktiven Zinsaufschlag zu den bereits ausstehenden Papieren geboten und 15 bzw. 16 Milliarden eingesammelt. Für die schon bestehenden Anleihen sei dies jedoch zu einer Belastung geworden und es sei zu höheren Risikoaufschlägen gekommen. Erst danach habe sich der Markt wieder etwas freundlicher gezeigt, was auch an den starken Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB) gelegen haben dürfte. ...

