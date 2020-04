Wirecard 3.46% Robinsonjr (MUMIIEA): Nach den Gewinnmitnahmen im Xetra-Handel am Freitag konnte sich die Wirecard-Aktie nachbörslich wieder stark erholen und steht auch vor Xetra-Start um die Marke bei 138€. Heute steht die Veröffentlichung des KPMG-Berichtes an. Ich erwarte mir hier nur Klarheit aber keine echten Neuigkeiten. Daher werden wir sehen, welche Erwartungen die Anleger vom Bericht haben und in welche Richtung der Kurs nach Veröffentlichung zeigt. (27.04. 07:52) >> mehr comments zu Wirecard: www.boerse-social.com/launch/aktie/wirecard Nestlé 9.87% eicki (WIKI2021): Heute wurde für Nestlé die Dividende gutgeschrieben (2,70 Schweizer Franken pro Aktie, Vorjahr 2,45). Es wurden 15% ...

