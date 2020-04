Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturellen Rahmendaten werden geprägt von dem Quasi-Stillstand der Volkswirtschaften seit Mitte März, so die Analysten der Helaba.Die Bereiche, die weiterhin zur gesamtwirtschaftlichen Leistung beitragen würden, könnten schwere Rezessionen nicht verhindern. Erst jüngst seien einige Lockerungen der Kontaktbeschränkungen beschlossen worden, und eine allmähliche Belebung der Aktivitäten sei in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten. Stimmungsindikatoren hätten seit März nie dagewesen Einbrüche verzeichnet und vielmals historische Tiefs erreicht. Bereits die Daten zum ersten Quartal würden durch die Entwicklungen des Monats März beeinträchtigt. Die ersten Wachstumsschätzungen in den USA und für die Eurozone stünden in der neuen Woche auf der Agenda und würden nichts Positives mit sich bringen. ...

