Bonn (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenausklang lasteten einige Nachrichten und Konjunkturdaten auf dem Euro, die ihn am Freitag auf ein neues Ein-Monatstief gegen den US-Dollar zurückfallen ließen, so die Analysten von Postbank Research.So habe der EU-Gipfel zwar scheinbar in angenehmerer Atmosphäre als die vorhergehenden stattgefunden. Eine Einigung auf die konkrete Finanzierung des geplanten Wiederaufbaufonds für die Zeit nach COVID-19 sei aber erst einmal vertagt worden. Dies habe den Euro zunächst ebenso ausgebremst wie die etwas unter Druck geratenen Aktienmärkte. Hier sei der US-Dollar wie üblich als sicherer Hafen nachgefragt worden. Zu guter Letzt habe sich der ifo-Geschäftsklimaindex in die Phalanx der schlechten Stimmungsindikatoren eingereiht. Er habe auf ein Rekordtief von 74,3 (März: 85,9) nachgegeben. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage sei auf ein Elf-Jahrestief von 79,5 (von 92,9) Punkten gesunken; der Index der Geschäftserwartungen sei auf ein Allzeittief von 69,4 (von 79,5) Zählern gefallen. ...

