Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Zuge der Corona-Krise wird die Zahl der notleidenden Kredite nach Berechnungen der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) stark steigen. Der Kreditkäufer-Verband befürchtet ein Plus von mehr als 200 Prozent, gab er in einer Pressemitteilung bekannt. "Vor allem im vierten Quartal 2020 und im gesamten Jahr 2021 werden wir durch die Rezession eine Welle an notleidenden Forderungen erleben", sagte BKS-Präsident Jürgen Sonder. Dies könnte das gesamte Finanzsystem überlasten.

"Anders als in der Finanzkrise 2008 ist die Finanzindustrie nicht das Problem, sondern wird von der Politik als Teil der Lösung genutzt", erklärte Sonder. Über die Banken würden Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsprogramme für Unternehmen ausgereicht. "Die gegenwärtige Krise hat das Potenzial, die Bilanzen der Banken so stark zu belasten, dass sie diese Aufgabe nicht mehr erfüllen können", warnte Sonder.

2019 habe das Volumen der notleidenden Kredite (Non-performing Loans, NPL) bei rund 33 Milliarden Euro gelegen, betonte der Verband. "Dieses Volumen könnte auf rund 100 Milliarden Euro steigen", erwartete Sonder. Auch der Anteil der NPL an allen Krediten werde stark zunehmen. "Wir rechnen mit einer Verdreifachung auf rund vier Prozent." Das könnte die deutschen Banken vor substanzielle Herausforderungen stellen. "Diese Einschätzung halten wir je nach Verlauf und Länge der Krise sogar noch für moderat", meinte der BKS-Präsident. Die Kapital- und Liquiditätspuffer würden bei Weitem nicht ausreichen und den Bankensektor an seine Leistungsfähigkeit bringen.

"Der Staat wäre wieder einmal gezwungen, die Finanzwirtschaft mit Staatshilfen zu stützen", sagte Sonder. Auch wenn der Staat großzügige Staatsgarantien auf herausgegebene Kredite vergebe, könne er diese nicht für alle Kredite gewährleisten. Unternehmenskredite, Immobilienkredite und Konsumentenkredite stünden daher in den nächsten Monaten besonders auf dem Prüfstand. Bereits 2020 würden sich die Rückstellungen für ausfallende Kredite erheblich auf die Risikokosten und die Bilanzen der deutschen Banken auswirken. Aber auch der Staat sollte heute schon Strategien zum Ausfall von gebürgten Krediten entwickeln, forderte der Verband.

April 27, 2020 05:02 ET (09:02 GMT)

