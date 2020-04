Um 1,5% haben die weltweiten Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden zugenommen. Deutlich weniger als die 3% der letzten fünf Tage. Spanien lockert inzwischen die Ausgangssperren, Italien ebenfalls und will auch die Wirtschaft wieder hochfahren. Optimismus für die Börsen? In Asien steigen die Notierungen, hier zu Lande keimt Optimismus: Der DAX steigt wieder... Die Unternehmenszahlen des Tages überraschten bislang überwiegend positiv... Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv