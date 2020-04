Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die CONSUS Real Estate AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die Gesamtleistung deutlich auf 864 Mio. Euro verbessert, während das Nettoergebnis aufgrund eines hohen Steueraufwands noch mit 5 Mio. Euro im Minus lag. In der Folge nehmen die Analysten wegen eines verhalteneren Ausblicks auf 2020 ihr Kursziel zurück, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Zahlenwerk alles in allem im Rahmen der Erwartungen gelegen. Zwar sei der Umsatz leicht unter der SRC-Schätzung ausgefallen, die Gesamtleistung dafür jedoch darüber. Aufgrund eines hohen Steueraufwands habe das Unternehmen beim Nettoergebnis die roten Zahlen jedoch nicht verlassen und einen Verlust von 5 Mio. Euro ausgewiesen. Hinsichtlich des Portfolios sei der Bruttoentwicklungswert (GDV) von 9,6 Mrd. Euro zum Jahresende 2018 auf nunmehr 12,3 Mrd. Euro gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2020 rechne das Management mit einem bereinigten EBTIDA von 450 Mio. Euro und erwarte Forward Sales von mehr als 1 Mrd. Euro sowie Upfront Sales von über 2 Mrd. Euro.

Hinsichtlich der derzeitigen Corona-Pandemie sehe das Unternehmen keine spürbaren Auswirkungen auf das Geschäft. Der Ausblick des Analystenteams sei jedoch verhaltener. So gehe SRC von längeren Verzögerungen und einer größeren Zurückhaltung auf der Käuferseite aus. Bedenken gebe es von SRC zudem auf der Finanzierungsseite: Diese steche in den derzeitigen turbulenten Zeiten noch mehr ins Auge und stelle aufgrund möglicher Verschiebungen bei den Verkäufen einen höheren Risikofaktor dar. Nach Meinung der Analysten seien die Finanzierungskosten mit 7,8 Prozent (31.12.2018: 8,1 Prozent) noch immer zu hoch. Weiterhin habe sich die Eigenkapitalquote auf nur noch 22 Prozent (31.12.2018: 31 Prozent) verringert. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel auf 7,50 Euro (zuvor: 10,00 Euro), erneuern aber das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2020, 11:10 Uhr)

