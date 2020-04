Mainz (ots) - Woche 18/20Mo., 27.4.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.00 heute17.15 hallo deutschland (VPS 17.10)(Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen.Sendezeitänderung gilt bis Do., 30.4.2020.)Woche 19/20So., 3.5.6.35 Der kleine Drache KokosnussBitte Korrektur beachten:Deutschland 2019 Bitte streichen: 2017(Korrektur bitte auch für 6.45 Uhr, So., 10.5.2020, 6.35 Uhr und 6.45 Uhr,So., 24.5.2020, 6.25 Uhr und 6.40 Uhr sowie So., 31.5.2020, 6.25 Uhrund 6.40 Uhr beachten.)Woche 21/20Mo., 18.5.11.15 SOKO WismarBitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Ergänzung bitte auch für folgende Termine beachten:Di., 19.5.2020, 11.15 UhrMi., 20.5.2020, 11.15 UhrFr., 22.5.2020, 11.15 UhrSa., 23.5.2020, 11.15 UhrMo., 25.5.2020, 11.15 UhrDi., 26.5.2020, 11.15 UhrMi., 27.5.2020, 11.15 UhrDo., 28.5.2020, 11.15 Uhr und 3.45 UhrFr., 29.5.2020, 11.15 UhrSa., 30.5.2020, 11.10 UhrDi., 2.6.2020, 11.15 UhrMi., 3.6.2020, 11.15 UhrDo., 4.6.2020, 11.15 Uhr und 3.45 UhrFr., 5.6.2020, 11.15 UhrPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4581636