Hannover (www.anleihencheck.de) - Die japanischen Notenbanker wollten die Finanzmärkte heute offenkundig nicht wirklich überraschen, so Tobias Basse von der NORD/LB.Die Zentralbanker in Tokio hätten entsprechend keine konkreten Anpassungen an der Ausrichtung ihrer Zinspolitik vorgenommen. Der "traditionelle" Leitzins und die Zielrendite für japanische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden somit auch weiterhin auf unverändertem Niveau verharren. An dieser Stelle habe allerdings einmal mehr kein Konsens unter den Offiziellen der Bank of Japan erzielt werden können; Goushi Kataoka habe gegen diese Entscheidung gestimmt und sich für zügige Zinssenkungen ausgesprochen. Er habe angesichts der aktuellen Krise zudem die Notwendigkeit einer engeren Koordinierung der Geld- und Fiskalpolitik in Japan betont. ...

