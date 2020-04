Linz (www.anleihencheck.de) - Die Russische Zentralbank (CBR) senkte am Freitag ihren Leitzinssatz um 50 Basispunkte auf 5,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für den Russischen Rubel sei die Zinsentscheidung nicht negativ gewesen - die Senkung sei erwartet worden, der Leitzins bleibe deutlich höher als die Inflationsrate (2,50% im März) und die Zentralbank erfreue sich an den internationalen Finanzmärkten einer hohen Glaubwürdigkeit. Für 2020 erwarte die CBR, dass das BIP um 4,00% bis 6,00% schrumpfen werde; sie betreibe nun eine konjunkturstützende Geldpolitik. Weitere Zinssenkungen halten wir für wahrscheinlich und auch diese dürften für den Rubel neutral sein, so Oberbank weiter. (27.04.2020/alc/a/a) ...

