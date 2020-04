Wien (www.anleihencheck.de) - Es steht in den USA eine ereignisreiche Woche bevor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am Mittwoch präsentiere das Bureau of Economic Analysis die erste Schätzung des BIP-Wachstums für das erste Quartal 2020. Aktuelle Nowcasts (FRBNY, FRBA) erscheinen als zu optimistisch (zwischen -0,3 und -0,4% annualisiert und saisonal bereinigt), dennoch muss betont werden, dass die US-Wirtschaft im Januar und Februar zwar ein moderates, aber dennoch solides Wachstum verzeichnete, so die Analysten der RBI. Das BIP-Wachstum im Q1 werde daher nicht das volle Ausmaß des Corona-Schocks widerspiegeln. Nichtdestotrotz würden die Analysten der RBI einen deutlichen Rückgang beim privaten Konsum und bei den Investitionen erwarten, die als Vorboten für einen stärkeren Einbruch im Q2 interpretiert werden sollten. Die Konsumentenstimmung sollte sich im April deutlich eingetrübt haben, sei der Rückgang im März durch geringfügige Veränderungen bei der Einschätzung der aktuellen Lage noch vergleichsweise gering gewesen. ...

