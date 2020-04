Guten Tag,die Berichtssaison geht diese Woche in eine weitere Woche mit Zuversicht. Überraschend ist das nicht, denn schon in den letzten Tagen konnte beobachtet werden, wie die Börse eher auf positive als auf negative Meldungen reagierte. Offensichtlich schleicht sich langsam auch eine gewisse Ermüdung zum Thema Corona rein. Das wäre gut und vom Timing her auch passend.Zurzeit fahren die meisten Markteilnehmer auf Sicht. Das sollte weder verwundern noch verunsichern, denn die Lage ist eben extrem unklar aufgrund der Einzigartigkeit des Ereignisses. Aber erinnern wir uns: So war es auch 2008 unmittelbar nach der Lehman-Pleite und der anschließenden Finanzkrise. Niemand wusste damals, wie es weitergeht und niemand traute sich aus der Deckung mit Prognosen oder gar Zuversicht.

