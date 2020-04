Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz/Düsseldorf (pts022/27.04.2020/11:45) - bet-at-home verstärkt ab der Saison 2020/21 das breite Sponsoring-Spektrum im europäischen Spitzensport und wird Titelsponsor der bet-at-home Basketball Superliga. Der börsennotierte Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming bet-at-home ist ab der Saison 2020/21 offizieller Titelsponsor der bet-at-home Basketball Superliga in Österreich. Damit möchte bet-at-home sein Engagement in dieser dynamischen Sportart weiter ausbauen und gleichermaßen die vor etwa einem Jahr gestartete Neuorientierung und Umstrukturierung des Österreichischen Basketballs unterstützen: "Als internationales Unternehmen, mit Wurzeln in Österreich, sind wir stolz darauf, uns nunmehr auch im heimischen Basketball engagieren zu können und Partner der Basketball Superliga zu sein. Wir sind überzeugt, dass die Teams ihre Fans auch in der kommenden Saison wieder mit Dribblings und Körben begeistern werden und die Faszination für den schnelllebigen Sport in Österreich in den Folgejahren weiter rasant zunimmt", so Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home. Bei der Dauer des Engagements haben sich die beteiligten Parteien vorerst auf zwei Jahre geeinigt, zudem besteht die Option auf Verlängerung. bet-at-home ist bereits in vielen Sportarten als Veranstaltungs- und Trikotsponsor aktiv und konnte mit diesen Engagements die Markenbekanntheit in den europäischen Kernmärkten seit mittlerweile mehr als 20 Jahren kontinuierlich ausbauen. Über bet-at-home Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,2 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Online Sportwetten- und Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2019 trugen 288 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015 1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200427022

