Der börsenotierte Gaming-Konzern bet-at-home wird ab der Saison 2020/21 offizieller Titelsponsor der Basketball Superliga in Österreich. Erst kürzlich teilte bet-at-home mit, offizieller Titel-Sponsor der Eishockey-Liga aus Österreich zu werden. "Als internationales Unternehmen, mit Wurzeln in Österreich, sind wir stolz darauf, uns nunmehr auch im heimischen Basketball engagieren zu können und Partner der Basketball Superliga zu sein. Wir sind überzeugt, dass die Teams ihre Fans auch in der kommenden Saison wieder mit Dribblings und Körben begeistern werden und die Faszination für den schnelllebigen Sport in Österreich in den Folgejahren weiter rasant zunimmt", so Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...