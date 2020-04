FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Montag von einem starken Marktumfeld profitiert. Nachdem sich die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns zuletzt eher seitwärts bewegten, kletterten sie bis zum Mittag nun um 7 Prozent auf 5,82 Euro. Die Anleger setzen am Aktienmarkt auf eine schrittweise Normalisierung des Wirtschaftslebens nach wochenlanger Corona-Depression.



Die Analystenkommentare der vergangenen Wochen signalisieren bei Thyssenkrupp noch Potenzial auf bis zu 12 Euro. Der Zwischenbericht für das erste Geschäftshalbjahr steht am 12. Mai auf der Agenda./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

