27.04.2020 - Die DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) hebt den Ausblick bei Umsatz und EBITDA aufgrund von Corona-bedingten Einmaleffekten bis auf weiteres auf. Bislang zeigte sich das DATAGOUP-Geschäft in weiten Teilen unbeeinträchtigt von der derzeitigen Corona Pandemie. "Durch unsere langlaufenden Verträge zur Erbringung von Basis-Betriebsdienstleistungen haben wir ein äußerst stabiles Geschäftsmodell", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Nach einer anfänglichen leichten Sonderkonjunktur, z.B. durch die Ausstattung von Kunden mit Heimarbeitsplätzen, kam es jedoch in den ...

