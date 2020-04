Bayer kann mit den Zahlen zum ersten Quartal 2020 punkten. Umsatz und Gewinn entwickelten sich besser als von Analysten erwartet. Konzernchef Werner Baumann hält auch an den Prognosen für 2020 fest, allerdings sind darin weiter keine Folgen der Corona-Pandemie enthalten. So interpretieren die Analysten die Ergebnisse in einer Ersteinschätzung.Pareto Securities hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Dank der Nachfrage wegen der Covid-19-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...