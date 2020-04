FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag seine Kursgewinne aus dem frühen Handel etwas ausgebaut. Im Mittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,0860 US-Dollar, nachdem sie am frühen Morgen noch bei 1,0820 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0800 Dollar festgesetzt.



Am Markt wird auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen, nachdem die Corona-Maßnahmen zuletzt in zahlreichen Industriestaaten gelockert wurden. Die starken Kursverluste des Euro in der Vorwoche sind damit vorerst gestoppt. In der vergangenen Woche war die Gemeinschaftswährung noch um etwa zwei Cent gefallen und am Freitag zeitweise bis auf 1,0727 Dollar gesunken.



Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf die Geldpolitik. "Die neue Woche steht im Zeichen zahlreicher Notenbanksitzungen", sagte Devisenexpertin Charlotte Heck-Parsch von der BayernLB. Vor allem werden geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag im Mittelpunkt des Interesses stehen.



Kursgewinne im Handel mit dem Dollar gab es auch beim japanischen Yen, trotz einer erneuten geldpolitischen Lockerung durch die Notenbank des Landes. Wie die Bank of Japan (BoJ) am frühen Montagmorgen mitgeteilt hatte, sollen unter anderem mehr Staatsanleihen und Unternehmenspapiere gekauft werden. Dabei setzt sie sich beim Kauf von Staatsanleihen kein Limit mehr./jkr/bgf/zb