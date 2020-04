Von Andreas Kißler

LEIPZIG/BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat in der Diskussion um die Maßnahmen wegen der Corona-Krise vor massiven Lockerungen zum jetzigen Zeitpunkt gewarnt. In den einzelnen Bundesländern werde derzeit aber manche Bestimmung sehr unterschiedlich ausgelegt. "Es muss uns allen bewusst sein, dass wir im Moment im Schnitt etwa 2.000 Infektionen haben", sagte Kramp-Karrenbauer bei einem Statement in Leipzig. "Über massive Lockerungen zu reden bei einer Zahl von 2.000 Neuinfektionen, das ist eine Wette, die ... riskant ist", hob sie hervor.

Wäre man bei 1.000 "oder noch besser bei 600 oder bei 500" Neuinfektionen, hätte man "wirklich eine Sicherung, dass wir unter Einhaltung von Abstandsgeboten von Schutzausrüstung wirklich auch über weitere Lockerungen reden können", erklärte die Bundesverteidigungsministerin. Diese Zahl müsse jedem bewusst sein. Sie hoffe auf eine Verständigung darüber bei der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten in dieser Woche.

