Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG(SHE:000425) hat seine erste globale Gesundheitsinitiative ins Leben gerufen. Das Total Health Program (THP) Programm für umfassende Gesundheit widmet sich den zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf gesundheitliche Risiken, und bietet Mitarbeitern und Partnern weltweit Unterstützung für einen gesünderen und besseren Lebensstil.Unter dem Motto "Better Health, Better Future!" (Bessere Gesundheit, bessere Zukunft!) steht im THP die Prävention an erster Stelle. Zielsetzung des Programms ist, die Mitarbeiter von XCMG dabei zu unterstützen, Gesundheit, Immunität und physische und psychische Kraft zu verbessern, eine wichtige Maßnahme zum Aufbau eines Elite-Talent-Teams. Die XCMG-Mitarbeiter werden ermutigt, sich individuelle Ziele im Bereich Gesundheit zu setzen und mit Partnern zusammenzuarbeiten, um das Selbstmanagement in eigener Regie zu verbessern. Gleichzeitig werden detaillierte Maßnahmen in den Produktionsstätten und in den Auslandsgesellschaften von XCMG ergriffen:- Einrichtung neuer Fitnessclubs, Tanzclubs und Kurse für körperliche Ertüchtigung;- Durchführung physischer und psychologischer Beurteilungen der Mitarbeiter;- Einrichtung einer neuen psychologischen Beratungsplattform, Eröffnung von Beratungsräumen und Einstellung professioneller Berater zur Unterstützung der Mitarbeiter;- Unterstützung einer gesunden Ernährungsweise: frische Nahrungsmittel zu günstigeren Preisen;- Verschwendung ein Ende setzen, einschließlich bei Büromaterial, Betriebsmitteln und Lebensmitteln;- Entwicklung von Erste-Hilfe-Schulungen, Notfalltraining und entsprechen Übungen. "THP ist ein nachhaltiges, langfristiges Projekt, das die Beteiligung aller erfordert. Gesund zu sein heißt verantwortungsvoll zu sein, sowohl der Familie als auch dem Unternehmen gegenüber. Wir wollen ein positives Umfeld schaffen, das der physischen und psychischen Gesundheit der Mitarbeiter zugutekommen wird. XCMG sieht die Sicherung des Lebens und Gesundheit als Priorität an und hofft, das THP auf seine Zulieferer, Händler und Partner weltweit auszuweiten", erklärt Wang Min, Chairman von XCMG.XCMG Brazil ermutigt die vor Ort Beschäftigen, sich auf ihre eigene Art und Weise dem THP anzuschließen und ihr eigenes Verständnis von gesunder Lebensführung zu entwickeln. Die Mitarbeiter von XCMG Brazil haben ihre persönlichen gesundheitsbezogenen Pläne und Ziele, wie z.B. mehr Sport treiben, mehr lesen, besser essen und sich vernünftig ausruhen, am Schwarzen Brett von "Better Health, Better Future" festgehalten.Das THP umfasst sowohl Online-Unterstützung als auch Sessions im kleineren Rahmen, die von Abteilungen und Teams durchgeführt werden. XCMG wird außerdem Keynote-Vorträge, Quizshows und Online-Frage- und Antwortrunden organisieren, um die Einbindung zu steigern, und Gesundheitsbotschafter auswählen, die verschiedene Aktivitäten leiten werden.Von dem Ende März eingeführten THP können bereits mehr als 23.000 XCMG-Mitarbeiter und eine Reihe von globalen Partnern des Unternehmens profitieren.Weiterführende Informationen finden Sie unter www.xcmg.com, und auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1159952/XCMG_Brazil_Staff_Brainstorm_THP_Action_Plan.jpgPressekontakt:Han Zhang+86-516-87565404xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/4581946