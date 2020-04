NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 418 Euro belassen. Mit den jüngsten Aussagen zum Geschäftsverlauf habe das Management gezeigt, dass bei den europäischen Luxusunternehmen im zweiten Quartal mit einem Tiefpunkt in der Corona-Krise zu rechnen sei. Dies schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Branchentudie. So habe es zwar bereits erste Hinweise auf eine Erholung der Geschäfte in Festlandchina gegeben. Die negativen Effekte aus dem wegbrechenden Tourismus dürften dadurch jedoch nicht gänzlich wettgemacht werden. Im Branchenvergleich punkte LVMH aber mit einer flexiblen Kostenbasis./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 01:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

