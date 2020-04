Die Erfolgsgeschichte PayPals lässt sich anhand des langfristigen Aufwärtstrends sehr gut ablesen, nach einem Verlaufshoch bei 121,48 US-Dollar Mitte 2019 kletterte der Wert bis Mitte Februar dieses Jahres sogar auf 124,45 US-Dollar. Doch nur wenig später Zwang die Corona-Krise und dem damit einhergehen Ausverkauf die Aktie auf 82,07 US-Dollar abwärts. Von diesen Tiefs konnte sich PayPal in den letzten fünf Wochen jedoch signifikant wieder lösen und in den Bereich von 120,00 US-Dollar zurückkehren. Damit deutet sich übergeordnet eine V-förmige Erholungsbewegung an, die nach Überschreitung der aktuellen Rekordstände sogar weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen könnte.

Zahlungsdienstleister profitiert von Krise

Obwohl die Umsätze spürbar zurückgegangen sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...