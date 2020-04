Jungheinrich AG: Jungheinrich nimmt Jahresprognose für 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie zurück und gibt Zahlen zum 1. Quartal 2020 bekanntDGAP-Ad-hoc: Jungheinrich AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis Jungheinrich AG: Jungheinrich nimmt Jahresprognose für 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie zurück und gibt Zahlen zum 1. Quartal 2020 bekannt27.04.2020 / 14:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Jungheinrich nimmt Jahresprognose für 2020 aufgrund COVID-19-Pandemie zurück und gibt Zahlen zum 1. Quartal 2020 bekanntAngesichts der großen Ungewissheit über die zukünftigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die globale wirtschaftliche Entwicklung hat der Vorstand der Jungheinrich AG heute beschlossen, die im Geschäftsbericht 2019 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückzunehmen.Die derzeitige Ausbreitung der Pandemie in allen Regionen der Welt sowie die beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen der Staaten lassen aktuell keine verlässliche Einschätzung der Geschäftsentwicklung von Jungheinrich im weiteren Verlauf des Jahres zu. Seit der Veröffentlichung des Prognoseberichtes am 18. März 2020 hat sich die Unsicherheit im Hinblick auf die zu erwartenden Auswirkungen deutlich erhöht. Seit Anfang April sind zudem erhebliche Nachfragerückgänge über alle Regionen und Produktsegmente zu verzeichnen, die zu einem deutlichen Rückgang des Auftragseinganges und im weiteren Verlauf des Jahres auch zu einem entsprechenden Rückgang des Umsatzes führen werden. Sobald sich aufgrund der weltweiten Eindämmungsbemühungen eine Abschwächung der Pandemie ergibt und sich die Auswirkungen auf die weitere Geschäftsentwicklung von Jungheinrich während des restlichen Jahres 2020 verlässlich quantifizieren lassen, wird die Prognose aktualisiert.Die Geschäftsentwicklung des Jungheinrich-Konzerns im 1. Quartal 2020 war noch nicht nennenswert durch die Pandemie beeinflusst. Für das 1. Quartal 2020 wurden daher ordentliche Werte für Auftragseingang, Umsatz, EBIT und EBT erreicht. So lag der Auftragseingang bei 1.016 Mio. EUR (Vorjahr: 1.021 Mio. EUR), der Konzernumsatz betrug - vor dem Hintergrund des guten Auftragsbestandes zum Geschäftsjahresende 2019 - in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 920 Mio. EUR (Vorjahr: 948 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragssteuern erreichte 53,7 Mio. EUR (Vorjahr: 59,6 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 43,5 Mio. EUR (Vorjahr: 56,5 Mio. EUR). Entsprechend lag die EBIT-Rendite bei 5,8 Prozent (Vorjahr: 6,3 Prozent) und die EBT-Rendite bei 4,7 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent).Zum derzeitigen Zeitpunkt läuft die Produktion in allen Werken von Jungheinrich auf einem angepassten Niveau, die Lieferketten sind weitgehend intakt. Auch die anderen Standorte des Konzerns arbeiten, soweit dies die lokalen staatlichen Regelungen zulassen, ohne größere Einschränkungen. Die Lieferfähigkeit ist derzeit gewährleistet. Unsere Kundendiensttechniker sind überall auf der Welt im Einsatz, soweit dies unter den jeweiligen lokalen Bedingungen möglich ist.Jungheinrich hat mit höchster Priorität zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden sowie der Unternehmensabläufe ergriffen. Der Konzern verfügt über ein zukunftsgerichtetes Geschäftsmodell, eine solide Liquiditätsreserve und eine gesunde Bilanzstruktur.Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2020 veröffentlicht Jungheinrich wie geplant am 8. Mai 2020.Presse-Rückfragen bitte an: Martin Wielgus - Leiter Unternehmenskommunikation 040 6948-3976 / 0151 54255852 martin.wielgus@jungheinrich.de www.jungheinrich.comRückfragen von Analysten/Investoren bitte an: Andrea Bleesen - Leiterin Investor Relations 040 6948-3407 andrea.bleesen@jungheinrich.de www.jungheinrich.com27.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Jungheinrich AG Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 6948-0 Fax: +49 40 6948-1777 E-Mail: info@jungheinrich.de Internet: www.jungheinrich.com ISIN: DE0006219934 WKN: 621993 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1030155Ende der Mitteilung DGAP News-Service1030155 27.04.2020 CET/CEST