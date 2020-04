WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im ersten Quartal solide Ergebnisse erzielen können. Der Umsatz ging zwar nominal um 3,7 Prozent auf 182,9 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Werdohl auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das lag aber an Unternehmensverkäufen. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreserlös von 177,5 Millionen Euro betrug das Wachstum demnach gut 3 Prozent. Vor allem dank Bewertungserträgen bei einem Gemeinschaftsunternehmen lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern diesmal bei 16,5 Millionen Euro, ein Jahr zuvor hatte Vossloh noch rote Zahlen geschrieben mit einem Verlust von 0,6 Millionen Euro.



Vossloh rechnet unter Berücksichtigung des Bewertungseffekts weiter mit einem Jahresumsatz zwischen 900 Millionen und einer Milliarde Euro. Die Marge des operativen Ergebnisses soll sich nach wie vor auf 7 bis 8 Prozent belaufen. Vossloh verwies allerdings auf die bestehenden Unsicherheiten infolge der Coronavirus-Pandemie. Das Bundeskartellamt hat zudem am Montag dem Verkauf des Lokomotivengeschäfts an den chinesischen Staatskonzern CRRC grünes Licht erteilt./men/jha/

