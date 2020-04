Während es am deutschen Aktienmarkt am Montag mit den meisten Kursen ordentlich aufwärts geht, trauen sich die Anleger nicht an Airbus heran. Die Aktie notiert zeitweise mit einem Tagesverlust von über drei Prozent abgeschlagen am MDAX-Ende. Verantwortlich für die Kaufzurückhaltung ist wohl auch ein Brief des Konzernchefs Guillaume Faury an die Mitarbeiter, in dem er vor weiteren Einschnitten warnt. Der Franzose hat sich am Wochenende an die 135.000 Mitarbeiter gewandt. Das interne Schreiben lag ...

