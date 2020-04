Unterföhring (ots) - 27. April 2020. Aufwärmfrage: Wer steht in einer ProSieben-Show wohl zwischen Jorge González und Thomas Hayo? Natürlich Elton! In der 50. Ausgabe "Schlag den Star" am 2. Mai auf ProSieben führt der Moderator live durch das Duell des Choreographen und Diplom-Nuklearökologen Jorge González mit Creative Director Thomas Hayo. Schon im Vorfeld fahren beide Catwalk-Experten ihre Krallen aus: "Für Jorge wird es am Samstag leider kein Foto geben. Die 'Schlag den Star' Arena is eben kein Laufsteg!", kündigt Thomas Hayo an. Doch davon lässt sich ein Jorge González nur anspornen: "Es wartet ein knallhartes Duell auf Dich, lieber Thomas! Du kannst schonmal Deine Boots gegen meine High Heels tauschen, denn ich werde kein Mitleid mit Dir haben!" In bis zu 15 Runden treten die beiden Männer im direkten Duell gegeneinander an. Welcher der beiden Kreativen zeigt mehr Köpfchen und Geschick? Wer ringt seinen Gegner sportlich nieder? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum vor Ort sein. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star", am Samstag, 2. Mai 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingKathrin BaumannTel. +49 89 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4582071