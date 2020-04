Der DAX ist mit Schwung in die neue Woche gestartet. Wie nachhaltig die Kursgewinne sind, wird die anlaufende Berichtssaison zeigen. Auch die ersten Nebenwerte gewähren einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung und geben dabei einen frischen Ausblick. Wie groß ist der Einfluss durch die Corona-Krise? Wo liegen mögliche Kursziele? Was gibt es sonst Neues bei den einzelnen Werten? Die Antworten gibt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview mit dem AKTIONÄR-TV.Aixtron legt am kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...