Wien (www.fondscheck.de) - 57,7% der in Europa tätigen Asset Manager mussten laut e-fundresearch.com Analyse im ersten Quartal 2020 Nettomittelabflüsse verzeichnen, so die Experten von "e-fundresearch.com".Bei gleich 54 Häusern hätten sich die Abflüsse auf 1 Milliarde Euro oder mehr belaufen.Um aufzuzeigen, wie der Vertrieb von Fondsgesellschaften mit dem - angesichts der beispiellosen Corona-Pandemie - äußerst herausfordernden Marktumfeld im ersten Quartal 2020 zurechtgekommen sei, habe das e-fundresearch.com Team die Morningstar-Fondsdatenbank hinsichtlich der absatzstärksten Asset Manager am europäischen Markt analysiert (kumulierte Year-to-Date Nettozuflüsse per Stichtag 31.03.2020 - berücksichtigt worden seien sämtliche aktive und passive Fondsstrategie, mit Ausnahme von Geldmarktfonds und Dachfonds-Strategien). ...

