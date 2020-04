Die Aktie der Dialyse-Tochter von Fresenius, Fresenius Medical Care (FMC), hat sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Im 3-Monats-Vergleich ist das Papier sogar das stärkste im gesamten DAX, vor Wirecard und der Deutschen Börse. Auch den kurzfristigen Vergleich braucht die Aktie nicht scheuen. Im Ein-Wochen-Vergleich führt zwar Wirecard mit plus 9,4 Prozent, auf Platz zwei folgt aber schon FMC mit einem Plus von 6,9 Prozent. Am 6. Mai wird FMC die Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. ...

