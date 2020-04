An der Wall Street dominieren am Montag die Bullen.Der Dow Jones startete den Tag mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent bei 23.866,15 Punkten.Gestützt wird die Stimmung von Hoffnungen auf eine Entspannung in der Corona-Krise. In Europa geht die Zahl der Neuansteckungen zurück und in vielen Ländern werden die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schrittweise gelockert. Auch einige US-Bundesstaaten haben es über das Wochenende Einzelhändlern, Salons und anderen Geschäften ...

