Ein milliardenschweres Rettungspaket für die angeschlagene Lufthansa rückt immer näher.Bei dem Paket gehe es um ein Volumen von neun bis zehn Milliarden Euro, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Wochenende aus Regierungskreisen. Zum Vergleich: an der Börse bringt es die Lufthansa aktuell gerade einmal noch auf einen Marktwert von 3,7 Milliarden Euro.Bei der Lufthansa ist offen, in welcher Form die Bundesregierung dem DAX-Konzern hilft und wie viel Mitspracherecht die Politik im ...

