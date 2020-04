Heute ist was los bei wichtigen Dax-Aktien, siehe Lufthansa, Adidas und Bayer. Aber zuerst schauen wir auf die größte deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat letzte Nacht überraschend vorzeitig Infos zu ihren Quartalszahlen bekanntgegeben, die sie eigentlich erst am Mittwoch veröffentlichen will. Das bleibt auch so. Aber weil die Zahlen zu deutlich von den Erwartungen der Analysten abweichen, musste die Deutsche Bank wohl als Ad Hoc-Mitteilung vorab die Daten veröffentlichen. Wir berichteten bereits heute früh. Der Ertrag (Umsatz) war spürbar höher, und statt einem Verlust wurde ein Gewinn nach Steuern vermeldet (hier die Details). Die Aktie reagiert natürlich positiv mit heute +10 Prozent gegenüber Freitag Abend. Das hilft dem Dax schon mal gut nach vorne heute.

Lufthansa

Obacht! Die Lufthansa-Aktie könnte diese Woche ein interessanter Trade werden! Am Freitag veröffentlichte man vorläufige Quartalszahlen (hier mehr Details). Endgültige Zahlen will man in der zweiten Maihälfte präsentieren. Im letzten Quartal gab es einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro, und für das laufende 2. Quartal könnte es deutlich düsterer werden! Das Unternehmen sprach am Freitag offiziell davon, dass man sich derzeit in "intensiven Verhandlungen mit den Regierungen seiner Heimatländer hinsichtlich verschiedener Finanzierungsinstrumente befinde, um kurzfristig eine nachhaltige Sicherung der Solvenz zu erreichen". Puhhhhh, so ernst ist die Lage also! Die Lufthansa-Aktie zeigte diese dramatische Lage in einem dramatisch gefallenen Aktienkurs. Heute holt sie den Verlust mit +6,9 Prozent ...

