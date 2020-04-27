DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/43 US25271CAN20 BAW/UFN
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/23 DO1A US25271CAM47 BAW/UFN
DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25 US25271CAP77 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/43 US25271CAN20 BAW/UFN
DIAMOND OFFSH.DRILL.13/23 DO1A US25271CAM47 BAW/UFN
DIAMOND OFFSH.DRILL.17/25 US25271CAP77 BAW/UFN