In der Diskussion über eine Rettung der Lufthansa samt ihrer Töchterairlines in Österreich, der Schweiz und Belgien spricht sich die bayrische CSU gegen eine Staatsbeteiligung mit normalen Aktionärsrechten aus. "Die Lufthansa soll nicht verstaatlicht werden", sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag in München nach einer Videokonferenz des Parteivorstands. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...