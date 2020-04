Schon was vor am kommenden Samstag Abend? Nein, dann sollten Sie mal in den Livestream der Hauptversammlung von Warren Buffetts Berkshire Hathaway klicken. Hier gibt es sicher ein paar Anregungen, wie Anleger mit der aktuellen Situation umgehen können.Warren Buffett war früh dran. Zu einer Zeit, zu der US-Präsident Donald Trump noch das Verschwinden des Corona-Virus wegen warmen Wetters oder wegen eines Wunders ankündigte, sagte der Investment-Guru aus Omaha bereits seine Hauptversammlung für 2020 ab. Normalerweise kommen ...

