Bei dem Ladeinfrastruktur-Betreiber Allego ist nach Informationen von electrive.net ein größerer Stellenabbau im Gange. Betroffen sind vor allem die Büros in den Benelux-Ländern und Deutschland. Nach den Informationen, die electrive.net vorliegen, trennt sich Allego von der Hälfte der Belegschaft in den genannten Ländern. Allego verfügt derzeit über Büros in Arnheim, Mechelen (Belgien), Berlin, Erkrath, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...