Die Geschäftsaktivitäten von Bayer waren im 1. Quartal stark von der Covid-19-Pandemie geprägt: "Es hat sich gezeigt, dass wir unter schwierigen Rahmenbedingungen mit unserem Life-Science-Produktportfolio in den Bereichen Gesundheit und Ernährung erfolgreich weiter wirtschaften konnten und so auch in Zeiten der Krise einen positiven Beitrag für unsere Stakeholder leisten", sagte der Vorstandsvorsitzende Werner Baumanne. Um die Ausbreitung von Covid-19 zu erschweren bzw. zu verhindern hat Bayer an seinen Standorten umfangreiche Maßnahmen ergriffen. "Oberstes Ziel ist es, die Gesundheit und Sicherheit unserer Beschäftigten zu gewährleisten. Zusätzlich konzentrieren wir uns darauf, dass Patienten, Landwirte und Verbraucher unsere Produkte erhalten, dazu gehören insbesondere auch lebensrettende Medikamente", so Baumann. In den von Covid-19 betroffenen Gebieten hat das Unternehmen Unterstützung geleistet, etwa durch finanzielle Hilfen, Spenden von Arzneimitteln und Versorgungsgütern, die Bereitstellung von Testgeräten aus seinen Laboren sowie Engagement seiner Mitarbeiter.

Höhere Nachfrage durch Covid-19-Pandemie

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...