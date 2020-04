Apples iPhone SE (2020) ist so eng mit dem iPhone 8 verwandt, dass einzelne Komponenten des alten Modells im neuen Budget-Smartphone verwendet werden können. Aber nicht alle identischen Teile sind auswechselbar, hat iFixit herausgefunden. Das neue iPhone SE (2020) ist das günstigste iPhone-Modell, das Apple zurzeit anbietet. Dass der iPhone-Konzern das Smartphone trotz aktuellem High-End-Prozessor verhältnismäßig preiswert bauen kann, liegt an seinen ausgeklügelten Lieferketten und dem Einsatz bestehender Bauteile. Wie ähnlich das neue Modell dem iPhone 8 ist, zeigt ein Teardown von iFixit (via Appleinsider). Den Reparaturprofis ...

