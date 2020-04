FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben am Montagnachmittag nach vorgelegten Quartalszahlen ihre Gewinne noch etwas ausgebaut. Sie stiegen um 6 Prozent auf 73,94 Euro und schlossen damit auf Tageshoch. Der Autozulieferer gab aktualisierte vorläufige Eckzahlen zum ersten Jahresviertel bekannt, die einem Händler zufolge insgesamt "wie erwartet" ausgefallen waren.



"Conti hatte ja bereits vorläufige Zahlen bekannt gegeben und die aktuellen sind nun nochmals leicht besser, vor allem was die bereinigte operative Profitabilitätsmarge betrifft", sagte ein weiterer Händler. Dabei verwies er darauf dass die adjustierte Ebit-Marge für das erste Quartal nun bei 4,4 und nicht zwischen 2 bis 3 Prozent angegeben wurde, was vor allem dem Reifengeschäft zu verdanken sei./ck/he

