BERLIN (Dow Jones)--Als Lehre aus der Corona-Krise will die Bundesregierung Unternehmen bei der Neuaufstellung ihrer Lieferketten helfen. Das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) hat dazu eine neue "Kontaktstelle zur Sicherstellung in den Lieferketten" eingerichtet, wie das Ressort am Montag mitteilte. Sie soll als zentrale Anlaufstelle für Firmen dienen, die Schwierigkeiten bei der Herstellung und Lieferung wichtiger Produkte oder Rohstoffe haben. Bund und Länder hatten die neue Behörde nach der Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel vor zwei Wochen beschlossen.

Die Kontaktstelle Lieferkette soll Bundesministerien, Länderwirtschaftsministerien und Verbände zum schnellen Austausch dienen. Unternehmen können an die E-Mail-Adresse kontaktstelle-lieferketten@bmwi.bund.de wenden.

