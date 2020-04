Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat in der aktuellen Corona-Krise eine Kontaktstelle eingerichtet, an die sich Unternehmen bei Problemen in der Herstellung und grenzüberschreitenden Lieferung von benötigten Zuliefererprodukten wenden können.

Die Einrichtung einer "Kontaktstelle zur Sicherstellung in den Lieferketten" war Mitte April von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten beschlossen worden.

"Die Kontaktstelle behandelt sowohl Probleme bei der Herstellung und Lieferung von Zuliefererprodukten als auch der allgemeinen Rohstoffversorgung", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.

Auch sei ein Kommunikations- und Lösungsnetzwerk mit Bundesministerien, Länderwirtschaftsministerien und Verbänden errichtet worden, um zeitnah und fallspezifisch handeln und Erfahrungen schnell austauschen zu können, so das Ministerium.

Unternehmen können sich bei Problemen im Zusammenhang mit internationalen Lieferketten an die Emailadresse kontaktstelle-lieferketten@bmwi.bund.de wenden.

