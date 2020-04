Zürich (awp) - Die Schweizer Börse macht einen Teil ihrer Beteiligung an Worldline flüssig. Die SIX hat im Rahmen einer Privatplatzierung 11 Millionen Aktien des französischen Zahlungsverkehrs-Unternehmen zum Kauf angeboten. Das Geld will die SIX für den geplanten Kauf der spanischen Börse aufwenden, teilte diese am Montagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...