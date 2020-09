Auch in der abgelaufenen Woche behielten die internationalen Aktienmärkte ihren stabilen Aufwärtstrend ungebrochen bei. So legte MSCI World (Euro)-Index um weitere + 1,7 % zu.Die in Europa und vielen Schwellenländern zuletzt ausgebrochene 2. Welle der Corona-Pandemie spielte an den internationalen Aktienmärkten in der letzten Woche erneut keinerlei Rolle, da in Asien und seit 24.07. selbst auch in den USA die täglichen Neuinfektionszahlen unvermindert sinken und außerdem erste Impfstoffzulassungen nun immer näher rücken.Die Gewinnberichtssaison in den USA zum 2. Quartal verzeichnete in der abgelaufenen Woche ein weitere Qualitätsverbesserung, was für den fortgesetzten Anstieg der Aktienmärkte ausschlaggebend gewesen sein dürfte. Per 28.08. haben nun 98 % aller S&P 500-Konzerne ihre Quartalsergebnisse vorgelegt, wobei mittlerweile sogar 84 % (Vorwoche 82 %) von diesen die Nettogewinnerwartungen der Analysten schlagen konnten. Im Vergleich der letzten 5 Jahre, in denen die durchschnittliche Quote positiv überraschender Nettogewinnerzielungen der S & P 500-Konzerne lediglich 72,5 % betrug, stellt das jetzige Berichtsquartal somit eine herausragende Ausnahmeerscheinung dar, und verzeichnet zudem aktuell auch eine unglaubliche Überbietung der Nettogewinn-Konsensprognosen der Analysten um nicht weniger als 23,1 %.

